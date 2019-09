Annunciato il tour europeo di Taylor Swift: scopri tutte le date

Taylor Swift è molto impegnata in questo momento nella promozione del suo ultimo album “Lover” – uscito il 30 agosto - e lo scorso 9 settembre era ospite all’Olympia di Parigi per il concerto “City of Lover”, un evento speciale per presentare il suo ultimo progetto discografico ai fan club e a pochi fortunati addetti ai lavori. Le deve essere piaciuto molto il vecchio continente visto che ha appena annunciato un tour mondiale per l’estate 2020 che vedrà esibirsi la popstar nelle principali capitali e, a partire dal 20 giugno, sarà anche in Europa.

Fan europei respirate profondamente perché Taylor Swift ha infatti deciso che rimarrà per quasi un mese da queste parti, per spostarsi poi a fine luglio in Brasile e infine negli Stati Uniti. Purtroppo per il momento non sono previste tappe italiane ma dovremmo aspettare ancora un po’ per averne la certezza: mai dire mai insomma! La scritta che appare sotto al cartellone del nuovo tour dice infatti “Altre date in UK, internazionali e nei festival saranno annunciate molto presto”. Mentre teniamo le dita incrociate per una data in Italia, vediamo il calendario “completo” dei concerti:

20 giugno – Werchter Boutique (Werchter, Belgio)

24 giugno – The Waldbühne (Berlino, Germania)

26 giugno – Oslo Sommertid (Oslo, Norvegia)

1 luglio – Roskilde Festival (Roskilde, Danimarca)

3 luglio – Open’er Festival (Gdynia, Polonia)

5 luglio – Festival de Nîmes (Nîmes, Francia)

9 luglio – NOS Alive (Oeiras, Portogallo)

18 luglio – Allianz Parque (Sao Paulo, Brasile)

25 luglio – Lover Fest West (Los Angeles, U.S.)

26 luglio – Lover Fest West (Los Angeles, U.S.)

31 luglio – Lover Fest East (Foxborough, U.S.)

1 agosto – Lover Fest East (Foxborough, U.S)

Tra una data e l’altra ci sono parecchi giorni di pausa, chissà che Taylor non decida all’ultimo di riempire questi spazi venendo in Italia! A farci sperare per un concerto in Italia, anche uno degli ultimi tweet lanciati dalla Swift in cui scrive “Voglio andare in posti dove non sono mai stata” e visto che la cantante non viene nella nostra penisola da molti anni, andiamo avanti nella speranza.