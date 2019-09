P!NK commuove i fan con un post su Instagram: "Mi manca mio padre”

Martedì scorso P!NK ha postato una vecchia foto sul suo profilo Instragram con una dedica che ha fatto piangere i suoi follower. La foto la ritrae con sua figlia Willow quando era ancora molto piccola. Ma ciò che ha commosso di più sono state le parole scritte dalla popstar nella didascalia.

P!NK rivela che la foto le è stata inviata da suo padre Jim. "Willow è molto piccola", osserva con nostalgia la cantante, ricordando che a quei tempi tutto era più semplice.

Poi aggiunge: "Quando sono cresciuta, mi sono trasferita il più lontano possibile dalla mia famiglia pur rimanendo nello stesso Paese. Ma adesso, tutto quello che vorrei è vivere alla porta accanto alla loro. Vorrei che i miei figli potessero andare fino a casa loro per prendere un biscotto senza il mio consenso. Non credo nei rimpianti, ma credo nella crescita, e nel cambiamento".

La cantante conclude il post aggiungendo: “E mi manca mio padre”.

Già in passato la popstar aveva dedicato parole commoventi a suo padre, raccontando quanto sia stato importante e presente nella sua vita e ringraziando il cielo per quest'uomo, che è stato in grado di combattere i propri mostri e quelli di sua figlia.

(Credits photo: Instagram/pink)