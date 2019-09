Emma Marrone ha un messaggio per i suoi fan

Dopo la notizia di una pausa forzata dal lavoro "per affrontare un problema di salute" che Emma aveva voluto dare personalmente ai fan attraverso il suo profilo, l'account della cantante era stato letteralmente preso d'assalto.

I fan si sono stretti con grandissimo affetto attorno ad Emma con messaggi di incoraggiamento. Paola Turci, Giorgia, Laura Pausini, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso, Nek, Isabella Ferrari, Le Iene, Giorgio Pasotti, Elena Santarelli e tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo le hanno fatto sentire la propria vicinanza. Maria De Filippi, conduttrice del programma che ha lanciato Emma, ha scritto per lei una commovente lettera aperta.

Così la cantante, commossa, non ha potuto far altro che rompere il silenzio e tornare a parlare ai suoi fan, ai colleghi e a chi le vuole bene, ancora una volta attraverso Instagram, questa volta per ringraziare tutti.

Tra le sue Storie è comparso un cuore disegnato a mano accompagnato da una frase semplice ma densa di significato: “Grazie per tutto l’amore”.

Tutto il resto Emma lo aveva già detto nel suo post precedente, quello in cui comunicava tutto il suo dispiacere per questa interruzione forzata.

"Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”, ha scritto Emma. Ma poi è stata lei stessa a rassicurare i fan: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene!”

(Credits photo: Instagram/real_brown)