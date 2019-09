Cesare Cremonini innamorato: ecco chi è la misteriosa ragazza in foto

Cesare Cremonini avrebbe attaccato al chiodo le scarpette da "Latin Lover", anche se lui ha sempre cantato di non esserlo. L'artista bolognese ha pubblicato una foto su Instagram che lo riprende insieme a una misteriosa mora. I due si trovano allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, e nella didascalia che accompagna lo scatto, l'artista è grato per avuto la possibilità di suonare in una location del genere.

È la prima volta che Cesare pubblica una foto con questa ragazza. Ma chi è? Si chiama Martina Margaret Maggiore ed è di una bellezza fuori dal comune. Di Martina si sa poco e nulla. Di Rimini, ma vive nel capoluogo emiliano, la ragazza lavora all'Acquafun di Riccione. Alcune indiscrezioni dicono che i due si frequentano da quasi un anno, da dicembre del 2018 per l'esattezza, e la loro storia è stata tenuta fino ad ora lontano dai flash dei fotografi. La coppia è stata già vista insieme al matrimonio di Uccio, amico storico e collaboratore di Valentino Rossi, il 30 luglio scorso. In quell'occasione, Martina indossava un abito rosso da mozzare il fiato e un tacco 12 strepitoso... fare breccia nel cuore del cantante è stato facile per lei!