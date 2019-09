Emma Marrone si è operata: "È stata dura, ma è andata"

Solo pochi giorni fa aveva annunciato a tutti il suo momentaneo ritiro dalle scene, a causa di un problema di salute. Oggi Emma Marrone può liberarsi del braccialetto dell'ospedale: la cantante, infatti, è stata operata, ha tolto il tumore che si era presentato anche 10 anni fa. L'intervento è andato bene, e così Emma ha deciso di comunicarlo a tutti i suoi fan sui social: "Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura... ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto".

Il post su Instagram continua: "Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene".

Le parole di Emma sono molto commoventi. In questi ultimi giorni, oltre ai fan, sono stati moltissimi i colleghi che le hanno dedicato parole di conforto e coraggio: da Maria De Filippi, a Paola Turci, a Laura Pausini. Tra tutti spicca un messaggio bellissimo di Vasco Rossi (che per lei ha scritto il singolo "Io Sono Bella"). Vasco ha condiviso su Instagram una foto meravigliosa dell'artista pugliese e ha scritto: "Io sono bella sono bella sono bella sì… Io sono bella sempre vai Emma".