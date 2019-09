The Kolors feat. Gué Pequeno: in arrivo il nuovo singolo, "Los Angeles"

L'annuncio è arrivato direttamente dall'account Instagram ufficiale di Stash e i The Kolors, con una foto che ritrae la band in compagnia di Gué Pequeno ed una didascalia che non lascia spazio ad alcun dubbio: «“LOS ANGELES” The Kolors feat. Gué Pequeno FUORI IL 4 OTTOBRE».

Il nuovo singolo, che vede collaborare la band di Stash con uno dei rapper più apprezzati del momento, si intitola "Los Angeles" e sarà disponibile a partire dal prossimo 4 ottobre.

Non si sa molto su questo brano, ma probabilmente conterrà una fusione di generi, propri dei diversi artisti che hanno collaborato per realizzarlo. E proprio questa presunta commistione ha già sollevato qualche polemica da parte di alcuni fan, mentre molti altri (più aperti alle innovazioni) si sono mostrati ansiosi di scoprire di cosa si tratta.

Intanto i The Kolors si preparano a recuperare le tappe del tour nei club che qualche mese fa Stash ha dovuto posticipare per poter prendere parte alle riprese di Amici.

Le date in programma sono 4:

9 ottobre all’Hiroshima Mon Amour, Torino;

10 ottobre al Tunnel, Milano (sold out);

16 ottobre al Largo Venue, Roma;

17 ottobre al Duel Beat, Pozzuoli (Napoli).

