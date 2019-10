Fabrizio Moro: “Io ho raggiunto tardi il successo, Ultimo invece è giovane e umile”

Fabrizio Moro oggi ha 44 anni: a quest’età è tempo di fare bilanci e il cantautore romano si sta rendendo conto adesso di molte cose. Di queste e di molto altro ha parlato durante un’intervista con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo su Canale 5.

L’artista ha raccontato di quando, a soli 23 anni, riuscì a salire sul palco di Sanremo, esaltandosi nell’illusione di essere arrivato chissà dove: il Festival, invece, andò male e così anche il disco. Per questo motivo l’allora etichetta discografica decise di rescindere il contratto. Sembrava la fine di un sogno, invece Fabrizio non si è arreso e nel 2007 ci ha riprovato, raggiungendo finalmente il grande successo proprio all’Ariston, dove ha trionfato con il bellissimo brano “Pensa”.

Ripensando proprio al successo giunto un po’ in ritardo rispetto alle aspettative iniziali, Fabrizio riflette: “Il mestiere del cantante è complicato – ha detto – perché in un periodo fai tutto, poi magari dopo due anni non ti vuole più nessuno. Se manca la solidità mentale è impossibile gestire tutto”. Proprio perché lui la fama l’ha raggiunta quando ormai era già grande, è riuscito a mantenere i piedi per terra, consapevole proprio di come tutto possa essere effimero. Secondo Fabrizio, forse nel suo caso le cose dovevano andare così perché a 23 anni, in fondo, non era ancora pronto.

Al suo amico e “pupillo” Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, invece, le cose sono andate bene quasi da subito: il cantante ha raggiunto il grande pubblico da giovanissimo e adesso deve, appunto, fare già i conti con il successo. “La sua storia è pazzesca – ha detto Moro in proposito - Gestire tale successo a 23 anni come lui è complicato. In questo momento sta vivendo oltre ogni immaginazione, perché mai lo avrebbe immaginato. Lui è un ragazzo umile e ottenere tale fama in due anni può rivelarsi destabilizzante”.

Ma Ultimo è fortunato proprio perché ha accanto un amico come Fabrizio che, anzi, per lui è ormai una sorta di fratello maggiore che lo aiuta a mantenere un equilibrio. I due si sono conosciuti ad un concerto di Moro, quando Ultimo, suo grande fan, gli portò una chiavetta usb contenente alcuni suoi pezzi e gli chiede di ascoltarli. Il cantautore ne rimase talmente colpito che gli chiese di aprire i suoi show; oggi è Fabrizio ad andare ai concerti di Niccolò e a seguirlo nel suo percorso artistico.