Lady Gaga: il prossimo album (forse) si chiamerà "Adele"

Tutti i fan lo stanno aspettando con impazienza. Stiamo parlando del prossimo album di Lady Gaga. Ancora non sappiamo nulla, ma martedì 1 ottobre la cantante di "Poker Face" ha rivelato qualcosa: il nome. A quanto pare, vorrebbe chiamarlo "Adele". Già, come l'artista britannica sua collega, per la quale Miss Germanotta nutre una profonda stima. Un omaggio, quindi, a una delle voci più importanti del panorama musicale internazionale.

La notizia arriva direttamente dall'account Twitter dell'artista, che senza mezzi termini scrivi: "Chiamerò il mio prossimo album Adele".

I’m calling my next album ADELE. — Lady Gaga (@ladygaga) October 1, 2019

I fan, neanche a dirlo, sono impazziti e hanno subissato di like e commenti il post. Forse è meglio andarci con i piedi di piombo con questa rivelazione, anche se sappiamo bene che Lady Gaga non scherza mai quando si parla dei suoi progetti discografici.

Tra le due c'è un'amicizia sincera. Si ammirano a vicenda e lo hanno più volte confermato anche pubblicamente. In più, l'attrice di "A Star Is Born" ha già chiamato un disco con il nome di donna. Si tratta di "Joanne", suo quinto album in studio, dedicato alla zia scomparsa all'età di 19 anni.