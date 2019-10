Elettra Lamborghini si fa bionda ma poi si pente: “Per due mesi mi farò vedere di meno”

Elettra Lamborghini ha deciso di cambiare look e di passare al biondo. La cantante ed ereditiera ha pubblicato alcune foto sulle Stories di Instagram, rivelando però di essersi pentita quasi subito di aver cambiato colore alla sua lunga chioma.

In realtà, Elettra ha solo fatto dei colpi di sole color miele, lasciando alcune ciocche scure ma evidentemente il risultato finale non le è piaciuto. “Sono pentita – ha scritto nella story – ma non mi va di toccarli tanto, adesso per due mesi mi farò vedere di meno”.

Pur non essendone entusiasta, la cantante ha quindi deciso di restare bionda per il momento, per evitare di stressare troppo i suoi capelli e di correre il rischio di rovinarli con tinture troppo ravvicinate. Chissà, magari con il tempo riuscirà ad apprezzare anche il nuovo colore, come hanno fatto molti suoi fan, i quali, invece, le hanno detto che sta bene con questo nuovo look.