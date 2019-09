Vorresti vivere una "Giornata Rossonera" o passare una giornata a Milanello - Milanello Day? Partecipa al concorso e incrocia le dita

Sei un super-tifoso del Milan? Vorresti immergerti per un’intera giornata nel mondo rossonero? Radio 105, Radio ufficiale del glorioso club anche per la stagione 2019/2020, potrebbe regalarti un’opportunità unica!

Potresti essere tu uno dei fortunati supporter che vivrà la nostra esclusiva “Giornata Rossonera”, un giorno completamente dedicato alla tua squadra del cuore oppure l'experience "Milanello Day", con la possibilità di assistere agli allenamenti e visitare l'intera struttura.

In palio nel girone di andata:

- N. 2 premi “EXPERIENCE GIORNATA ROSSONERA” per due persone, consistenti in:

- visita a “Casa Milan”

- visita al museo “Mondo Milan”

- n. 2 biglietti per assistere alle partite di calcio Milan-Napoli il 24 novembre 2019 allo stadio G. Meazza di Milano comprensivi di ingresso all’Area hospitality e di Walk-about (tour dello stadio, spogliatoi e campo, ecc.), pranzo o cena e incontro/saluto a fine partita con alcuni giocatori.



- N. 2 premi “EXPERIENCE MILANELLO DAY” per due persone a

“MILANELLO” – Carnago (VA) in data da definire: Il premio consiste in:

- visita alla sala stampa

- visita alla “MILAN TV”

- Walk-about (tour della struttura, spogliatoi e campo, ecc.)

- assistere agli allenamenti

- gadget autografato

Partecipare al concorso è semplicissimo: clicca sul banner qui sotto, se non sei ancora iscritto a 105.net, registrati subito e accedi al sito inserendo login e password; infine, rispondi correttamente alle tre domande sul Milan che compariranno e incrocia le dita! Hai tempo fino al 15° novembre 2019!