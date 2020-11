Milan Games Week: le dirette on air dei programmi di Radio 105

Non solo musica, giochi e ospiti, ma anche on air!

La Milan Games Week, quest'anno, ti aspetta sia su Twitch che On Air, con i tuoi programmi preferiti!

105 Take Away, 105 Music & Cars, 105 Autogol e 105 Casa Pagani ti aspettano dal 26 al 29 novembre per esplorare insieme a tanti ospiti il mondo dei videogames!

Ascoltaci e guardaci su Twitch per non perderti la Milan Games Week 2020!