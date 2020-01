L'attacco di Michelle Hunziker al Festival di Sanremo: "Le donne sono ancora viste come oggetti da possedere"

Michelle Hunziker è già salita, in passato, sul palco del Festival di Sanremo: nel 2018 ha accompagnato, durante la 68esima edizione della kermesse canora, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

La conduttrice, comunque, ha deciso di dire la propria sulle polemiche nate da alcune dichiarazioni rilasciate da Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di quest'anno, che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio 2020. Amadeus, presentando le donne che saranno con lui all'Ariston, in particolare Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, avrebbe affermato come oltre ad essere una bellissima donna, sarebbe stata capace di stare "un passo indietro" al compagno, destando diverse polemiche.

Il conduttore ha più volte specificato come la sua sia stata una frase male interpretata, in quanto lui voleva semplicemente sottolineare come la Novello non abbia "sfruttato" la popolarità di Valentino per fare successo.

Comunque, in molti hanno deciso di rispondere alle parole di Amadeus, tra cui Michelle Hunziker, che ha postato un'Instagram TV sull'argomento. Michelle, da anni, è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, soprattutto con la onlus Doppia Difesa, creata insieme all'avvocato Giulia Bongiorno.

"Devo dire che in questi giorni ho osservato incredula ciò che sta accadendo" ha affermato Michelle: "Per fortuna siamo in tantissimi che con grande fatica stiamo battagliando per invertire una cultura profondamente sbagliata che riguarda proprio il mondo delle donne. [...] Dietro ogni piccola battaglia vinta, c'è un sacrificio, fatto da donne e uomini che sono stufi di confrontarsi ancora, nel 2020, con i soliti preconcetti, i quali inevitabilmente si traducono in discriminazione, violenza psicologica, fisica e, nei casi più estremi, nel femminicidio. Perché? Perché le donne vengono ancora viste come degli oggetti da possedere."

Nel video, la Hunziker spiega come, secondo lei, sarebbe stato bello vedere che un appuntamento importante come il Festival mostrasse una sensibilità particolare su questo argomento: "E invece no. [...] Certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il Paese."

Infine, Michelle spiega di essere la prima fan di Sanremo e si augura di vedere valorizzate le virtù delle donne che saranno sul palco dell'Ariston: "Auguro a questo Festival un grandissimo successo perché è importante per tutti noi e soprattutto allo staff di farci sognare con della bellissima musica. E per una come me, che vuole sempre vedere il positivo nelle cose magari questa è l'occasione perfetta per aggiustare il tiro e vedere valorizzare al meglio le virtù di queste 10 donne che calcheranno il palcoscenico più importante d'Italia."

