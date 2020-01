Monica Bellucci non sarà a Sanremo 2020: la smentita dell'ufficio stampa dell'attrice

Nemmeno Monica Bellucci sarà a Sanremo 2020.

Dopo la rinuncia di Salmo, che era previsto come super ospite della prima serata, il 4 febbraio, anche l'attrice non salirà sul palco dell'Ariston. La notizia, come dichiarato da Adnkronos, è stata data dall'ufficio stampa della Bellucci. "Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro", scrive l'attrice, appunto, tramite l'ufficio stampa.

Monica Bellucci, che doveva salire sul palco dell'Ariston mercoledì 6 febbraio, è la seconda ospite prevista che rinuncia al Festival di Sanremo 2020. Prima di lei anche Salmo ha annunciato che non sarà al Festival, dichiarando su Instagram: "Tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro."

Amadeus inviterà qualche altro ospite per recuperare i vuoti lasciati da Salmo e Monica Bellucci?

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!