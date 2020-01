Sanremo 2020: la cover scelta da Elettra Lamborghini non rispetta il regolamento?

Non sono ancora terminate le polemiche su Sanremo 2020 e questa volta tocca ad Elettra Lamborghini e alla sua cover scelta per la serata del 6 febbraio, Non succederà più.

Il 21 gennaio sono stati annunciati i brani che i cantanti della categoria Campioni porteranno sul palco dell'Ariston nella serata delle cover, prevista per il giovedì. Tutte le canzoni sono pezzi che hanno fatto la storia del Festival, da Papaveri e Papavere, classificatosi secondo alla seconda edizione della kermesse nel 1952, fino a Ti regalerò una rosa, vincitrice nel 2007.

Ma tra i brani scelti dai BIG, qualcuno si è reso conto di un'irregolarità: quello scelto da Elettra Lamborghini non è mai stato in gara. La cantante, che nella serata delle cover si esibirà insieme a Myss Keta, conduttrice del Dopo Festival, ha scelto, infatti, Non succederà più, hit di Claudia Mori datata 1982.

La canzone in questione non ha partecipato al Festival in qualità di brano in gara, ma è stata semplicemente presentata dalla Mori, ospite di quell'edizione.

Elettra sarà costretta a cambiare canzone o non verrà data importanza a questo piccolo dettaglio?

