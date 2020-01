Al Bano parla di Sanremo 2020: "Io e Romina ci saremo. Amadeus? Lontano dal sessismo"

Per un ospite che dà forfait ce n'è un altro che dà la conferma: anche Al Bano e Romina Power saranno a Sanremo 2020, in qualità di super ospiti!

La conferma è stata data proprio dal cantante di Cellino San Marco ad Adnkronos, dove ha spiegato che i problemi che c'erano stati nell'approvazione del contratto sono stati risolti. Al Bano, però, ha voluto anche dire la sua sulle polemiche che hanno colpito Amadeus dopo la conferenza stampa della 70esima edizione del Festival.

Il cantante, infatti, ha sottolineato che le polemiche ci sono ogni anno: "Ma a Sanremo ci stanno sempre. Amadeus ha fatto un quadro straordinario di quella ragazza, per 'passo indietro' intendeva dire che questa ragazza non vuole approfittare della fama di quell'uomo per farsi pubblicità. Amadeus è lontano dal sessismo e dall'idea che la donna debba stare a casa a cucinare."

Per quanto riguarda, invece, la polemica su Junior Cally e i testi delle sue canzoni, Al Bano preferisce non esprimersi, perché non conosce il rapper: "Giuro su Dio che non so chi sia."

Al Bano e Romina, dunque, canteranno all'Ariston nella prima serata del Festival e presenteranno un brano inedito scritto da Cristiano Malgioglio, intitolato Raccogli l'attimo, e anche un medley dei loro più grandi successi: "Lo scoglio da superare era il cachet. Ieri mi hanno chiamato dalla Rai e la mia richiesta è stata accolta. Quella di Romina invece si chiuderà oggi. Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al Festival di Sanremo, quei brani che sono diventati anche internazionali."

