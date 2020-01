J-Ax su Junior Cally a Sanremo 2020: "Hai bisogno del rap al Festival? Allora non ti lamentare"

Il 24 gennaio esce ReAle, il nuovo album di J-Ax, ma il rapper sta comunque osservando quello che gli sta accadendo intorno e ha commentato la recente polemica sulla bocca di tutti: Junior Cally concorrente a Sanremo 2020 nonostante i testi delle sue canzoni passino dei messaggi considerati "sbagliati".

Intervistato da Leggo, J-Ax ha spiegato di avere una sua opinione sull'argomento, nonostante non abbia rapporti con il collega: "Non lo conosco bene" ha dichiarato, facendo però un'accusa al Festival: "Dico solo che se hai bisogno del rap al Festival, perché è il genere che tira, allora non ti lamentare ipocritamente."

Il rapper, infatti, ha confermato il pensiero di chi difende Junior Cally: il rap è un genere dove viene usato un linguaggio molto forte, ma non per forza chi lo usa è violento o sessista. "Il rap ha i suoi canoni. E i testi non rappresentano per forza chi li interpreta" ha spiegato J-Ax.

La polemica dilaga, ma pare che Junior Cally sarà davvero a Sanremo 2020.

