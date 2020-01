Ornella Vanoni vuole le candele profumate alla vagina di Gwyneth Paltrow a Sanremo 2020

Ornella Vanoni sarà a Sanremo 2020, in quanto duetterà con Alberto Urso nella sua Il Sole ad Est, durante la serata dei duetti, giovedì 6 febbraio.

Proprio la cantante ha commentato il suo ritorno sul palco dell'Ariston, scatenando le risate dei suoi followers su Twitter. E lo ha fatto parlando di una notizia virale nel mondo del web che riguarda Gwyneth Paltrow.

L'attrice, ex moglie di Chris Martin, ha lanciato sul mercato una linea di candele profumate che mischiano geranio, bergamotto agrumato, cedro alla rosa damascena e semi di ambretta, che si chiama "This smells like my vagina", ossia "l'odore della mia vagina". Il nome è nato da una battuta di Gwyneth, come da lei stessa dichiarato.

La candela è andata sold out in pochissimo tempo e tra i fan della fragranza c'è anche Ornella Vanoni. Sul suo profilo Twitter, ha scritto una frase che ha fatto sorridere tutti: "Intorno al palco dell'Ariston, invece, dei fiori, si potrebbero mettere tante, tante candele di Gwyneth Paltrow."

Intorno al palco dell’Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante,tante candele di Gwyneth Paltrow . — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) January 22, 2020

Chissà se la cantante verrà ascoltata...

