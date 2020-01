Buon compleanno Sanremo! Ecco alcune curiosità sulla prima edizione del Festival

Il 29 gennaio 1951 andava in onda (in radio) la prima edizione del Festival di Sanremo!

Il primo Festival è stato trasmesso dal 29 al 31 gennaio, con la conduzione di Nunzio Filogamo. La televisione, in Italia, non era ancora arrivata: la prima edizione della kermesse, dunque, poteva essere ascoltata da casa solamente via radio.

Il Festival è cambiato moltissimo nel corso delle 70 edizioni e quella del 1951 ha alcune particolarità che alcuni di noi non immaginano nemmeno!

Ad esempio, alla gara hanno partecipato ben 20 canzoni, quasi lo stesso numero dei partecipanti alle edizioni attuali. I cantanti, però, che presentavano i brani erano solamente tre: Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano. I quattro concorrenti (il Duo Fasano era composto da due gemelle torinesi, Dina e Delfina) hanno cantato alcuni brani singolarmente e altri in coppia.

La vincitrice di Sanremo 1951 fu Nilla Pizzi con Grazie dei Fiori, ma la cantante si classificò anche al secondo posto, infatti sul secondo gradino del podio si classificò il brano La luna si veste d'argento, cantata appunto da Nilla Pizzi e Achille Togliani. Quest'ultimo arrivò anche terzo, da solista, con Serenata a nessuno. Il Duo Fasano, nonostante gli 8 brani presentati, non si classificò.

Questa edizione si è tenuta nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo e nessuno immaginava che sarebbe diventato uno degli eventi più importanti della TV italiana. I concorrenti, inizialmente, si esibivano su un piccolo palco, mentre il pubblico era ai tavolini e venivano serviti dai camerieri: una vera e propria idea di caffè-concerto!

Anche il regolamento era molto diverso rispetto ad ora. Durando il Festival del 1951 solamente tre giorni, i 20 brani sono stati presentati nelle prime due serate, e nella terza i 10 brani più votati (5 dalla prima serata, 5 dalla seconda) si sono sfidati nella finale.

Infine, le votazioni erano svolte dal pubblico, che esprimeva la propria preferenza attraverso una scheda.

Anche dal punto di vista mediatico, questo primo Festival di Sanremo fu visto in modo molto diverso: la prima delle cinque edizioni condotte da Nunzio Filogamo fu criticato dai giornali, che si interessarono solamente al premio in valore ritenuto molto basso. Inoltre, nonostante il biglietto di ingresso costasse solamente 500 lire, nella seconda serata fu necessario andare a cercare delle persone che occupassero i posti rimasti vuoti.

Il resto è storia e ormai Sanremo ha totalmente un'altra faccia!