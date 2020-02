Sanremo 2020, Morgan attacca Junior Cally: "I suoi testi sono indecenti"

A poche ore dalla prima puntata del Festival di Sanremo 2020, non accennano a placarsi le polemiche su Junior Cally, ora alimentate da Morgan, anche lui in gara in questa edizione della kermesse canora.

Intervistato da Il Corriere della sera, il cantante, che si esibirà già stasera con Bugo e la loro Sincero, ha attaccato il rapper, che era già stato protagonista di diverse polemiche riguardanti i suoi testi. Morgan ha dichiarato: "Nella musica c'è una povertà musicale dal punto di vista armonico, è stato ridotto il vocabolario."

Morgan ha spiegato di aver letto i testi di Junior Cally e di non averli apprezzati per niente: "Ci sono cose indecenti che non meriterebbero di essere pubblicate. Ho letto dei testi in cui Junior Cally parla di atti sessuali con un linguaggio che non c’entra con Boccaccio o De Sade. Quella non è verità della parola come dicono ma qualcosa di brutto, volgare e violento."

Ma il cantante non parla di censura: "Questa roba non fa paura al potere, anzi, è strumento del potere."

Chissà se arriverà la replica di Junior Cally...

