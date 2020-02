Anticipazioni e scaletta della terza serata di Sanremo 2020

Siamo giunti al terzo appuntamento con Sanremo 2020: giovedì 6 febbraio si svolgerà la serata delle cover, dedicata ai brani che hanno fatto la storia del Festival durante i suoi 70 anni.

La scaletta e le anticipazioni sono state annunciate durante la consueta conferenza stampa, in cui hanno presenziato Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, e Alketa Vejsiu, conduttrice molto conosciuta in Albania. Mancava, invece, Georgina Rodriguez.

Stasera saliranno sul palco dell'Ariston tutti e 24 i BIG, mentre non vedremo le Nuove Proposte. Moltissimo dei concorrenti in gara porterà con sé un ospite per cantare una cover dei brani più popolari dei vari Festival di Sanremo. Da Myss Keta, che canterà con Elettra Lamborghini, fino a Dardust con Rancore, si prospetta una serata ricca di ospiti.

Ecco l'ordine di uscita dei cantanti per la terza serata di Sanremo 2020:

Michele Zarrillo e Fausto Leali - Deborah

Junior Cally e i Viito - Vado al massimo

Marco Masini e Arisa - Vacanze romane

Riki e Ana Mena - L'edera

Raphael Gualazzi e Simona Molinaro - E se domani

Anastasio e PFM - Spalle al muro

Levante - Si può dare di più

Alberto Urso e Ornella Vanoni - La voce del silenzio

Elodie e Aeham Ahman - Adesso tu

Rancore e Dardust e La rappresentante di lista - Luce

Pinguini tattici nucleari - 70 volte (medley di brani del Festival)

Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi - Ti regalerò una rosa

Giordana Angi e Solis String Quartet - La nevicata del '56

Le vibrazioni e i Canova - Un’emozione da poco

Diodato e Nina Zilli - 24mila baci

Tosca e Silvia Perez Cruz - Piazza Grande

Rita Pavone e Amedeo Minghi - 1950

Achille Lauro e Annalisa - Gli uomini non cambiano

Bugo e Morgan - Canzone per te

Irene Grande e Bobo Rondelli - La musica è finita

Piero Pelù - Cuore matto

Paolo Jannacci e Francesco Mandelli - Se me lo dicevi prima

Elettra Lamborghini e Myss Keta - Non succederà più

Francesco Gabbani - L'italiano

Torneranno, ovviamente, sul palco dell'Ariston anche Tiziano Ferro e Fiorello. Il cantante, stasera, si esibirà in Amici per errore, suo nuovo singolo. Tra gli altri ospiti che saranno a Sanremo 2020 per la terza serata anche Roberto Benigni, il cui cachet ha fatto particolarmente discutere, Mika e l'ospite internazionale Lewis Capaldi. Saranno presenti anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le due attrici protagoniste de L'amica geniale.