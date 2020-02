Junior Cally svela perché porta la maschera e racconta la sua malattia

Junior Cally è una delle figure più controverse di Sanremo 2020: dalle polemiche riguardanti i testi di alcune sue vecchie canzoni fino al 24 posto momentaneo nella classifica del 70esimo Festival.

Il rapper, che sul palco dell'Ariston ha presentato il brano "No Grazie", ha raccontato al Corriere della Sera della malattia di cui soffre da quando è solamente un bambino, la piastrinopenia.

Antonio Signori, vero nome di Junior Cally, ha raccontato di aver passato molto tempo ricoverato in ospedale: "Fra i 14 e i 18 anni ho praticamente vissuto in ospedale per una malattia autoimmune che i medici faticavano a diagnosticare. Convivo con la piastrinopenia, nel mio sangue ci sono poche piastrine" e poi ha parlato della sofferenza che ha vissuto in reparto: "In oncologia ho conosciuto bambini che pochi giorni dopo non c'erano più: la vita è un dono troppo bello per buttarlo per uno sballo."

Per quanto riguarda la maschera, con cui il rapper nascondeva il viso fino a non molto tempo fa, è stata proprio la fidanzata, Valentina Dallari, a spiegare perché la indossava. Ex tronista di Uomini e Donne, Valentina e Antonio stanno insieme da pochi mesi: "Certe cose non si dimenticano, per fortuna sta bene" ha dichiarato la Dallari: "Portava la maschera perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine."

Riuscirà Junior Cally a conquistare il pubblico e a scalare la classifica di Sanremo 2020?