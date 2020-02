Tiziano Ferro chiede scusa per la stonatura su Mia Martini: Loredana Bertè commenta così

È stato un momento di commozione pura. Un momento artistico altissimo. Sul palco dell'Ariston, ieri sera, Tiziano Ferro ha omaggiato Mia Martina con una delle sue più belle canzoni, "Almeno tu nell'universo". Il cantante di Latina ci ha messo tutto se stesso e alla fine le lacrime, nel ricordo della grande Mimì, sono uscite come un fiume in piena. Standing ovation, il pubblico del Festival di Sanremo non ha trattenuto l'emozione.

Tiziano si è scusato, con Amadeus e con il pubblico presente in sala. Alcuni, però, lo hanno criticato dicendogli che era inadeguato a vestire i panni di un'artista così immensa, come Mia.

A fine esibizione, Tiziano ha pubblicato un pensiero a Mia Martina su Instagram, in riferimento a quello che era successo durante la kermesse canora. Ecco le commoventi parole del cantante di Latina: "Mimì che vuoi che ti dica? È la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito. #almenotunelluniverso".

Subito è arrivato il commento di Loredana Bertè, sorella di Mia: "Sei stato immenso, siamo orgogliose di te: Mimí ed io". Anche i suoi fan lo hanno ringraziato e lo hanno difeso dalle critiche: "La musica non è solo tecnica, ma soprattutto emozione, e tu mi hai emozionato da morire". E noi siamo d'accordo con loro.

Ecco l'esibizione da brividi.