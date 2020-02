Morgan minaccia di non esibirsi nella serata delle cover a Sanremo 2020

Sanremo 2020 sarà sicuramente ricordato anche per le polemiche. L'ultima arriva da Morgan, che alla 70esima edizione del Festival partecipa con Bugo e il brano Sincero.

Il cantante ha minacciato di non esibirsi durante la serata delle cover, il 6 febbraio. Il motivo? "Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova" ha dichiarato Morgan attraverso una lettera.

Questa lettera è arrivata alle 6.26 del mattino a diversi giornalisti, anche se, in verità, il testo è indirizzato alla Rai. È firmata da un avvocato, ma non si esclude che la lettera sia stata scritta da Morgan in persona. Nel terzo appuntamento di Sanremo 2020, Morgan, in coppia con Bugo, dovrebbe cantare Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo, con Bugo che oltre a cantare, dovrebbe anche dirigere l'orchestra.

La lettera continua: "A Morgan si chiede di andare questa sera allo sbaraglio sul palco più importante del Paese senza avere mai provato la cosa che è stata occultata e sottratta all’orchestra e consegnata in versioni manomesse, protestata per ben nove volte e ogni volta ricostruita riconsegnata riapprovata ma scomparsa o chiamata non idonea ancora prima di essere provata. Prova rimandata, direttore esautorato a cui è stato creato un danno d’immagine ed emotivo grande."

Ci sono alcune condizioni poste da Morgan per far sì che il cantante salga sul palco dell'Ariston nella serata dedicata ai brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo: recuperare le due prove saltate, la possibilità di accompagnare l'esibizione al pianoforte, l'assistenza del maestro Valentino Corvino per la preparazione dell'orchestra, e che queste richieste vengano approvato da Amadeus e dal consiglio di amministrazione della Rai.

Come andrà a finire? Morgan e Bugo si esibiranno?