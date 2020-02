Amadeus risponde alle critiche sulla lunga durata di Sanremo 2020

La prima puntata di Sanremo 2020 è terminata all'1:25 circa, mentre la seconda, quasi alle 2. E le polemiche si sono scatenate, soprattutto perché, a mezzanotte, la gara era solamente a metà. Chi ha criticato Amadeus per i troppi ospiti, chi per la lentezza: anche durante la conferenza stampa del 6 febbraio, i giornalisti hanno chiesto al conduttore come pensa di risolvere questo problema.

Amadeus, però, ha chiesto scusa al pubblico, spiegando che sta lavorando per velocizzare le cose: "Siamo andati un po' lunghi, vi chiedo scusa. Lavorerò per asciugare e velocizzare, soprattutto in vista di sabato: vorrei che il vincitore venisse annunciato prima del cappuccino", ha scherzato il conduttore.

"Questo è un festival che viene vissuto in maniera più ampia" ha continuato Amadeus, spiegando che Sanremo 2020 è anche uno show, ma ha promesso di dare più importanza alla gara, soprattutto dato che dal 6 febbraio, si dovranno esibire ben 24 concorrenti: "Chi ha cantato tardi nelle prime serate canterà prima in quelle dopo, ma tutti non possono canatare entro le 11, questo è chiaro. Ma con noi nessun discografico si è lamentato. Nelle prime sere era uno show con la gara, da adesso in poi la gara ha la priorità."

La risposta di Amadeus placherà le critiche?