Una Nessuna Centomila, sette cantanti donne a Sanremo 2020 per combattere la violenza sulle donne

Sono Elisa, Giorgia, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Emma, Gianna Nannini e Laura Pausini le sette donne protagoniste di Una, Nessuna, Centomila, il concerto contro la violenza sulle donne presentato alla terza serata di Sanremo 2020.

"Una, perché le donne sono da sole a combattere le violenza, nessuna, perché nessuna dovrebbe trovarsi a farlo, centomila, le voci che faremo cantare a Campovolo" queste le parole di Laura Pausini per introdurre lo speciale concerto che si terrà, a Campovolo, il 19 settembre 2020.

Le sette cantanti, esponenti della musica italiana, sono state introdotte da sette microfoni rossi: "Sappiamo che le scarpe rosse sono il simbolo della lotta della violenza sulle donne, e noi vogliamo partecipare alla lotta cantando con dei microfoni rossi" ha spiegato Alessandra Amoroso.

Nel concerto, che raccoglierà "in modo limpido", come raccontato da Fiorella Mannoia, fondi per aiutare le donne vittime di violenza, vedrà come ospiti anche tantissimi uomini, come detto da Emma: "Anche gli uomini devono essere uniti alle donne per lottare, è giusto che siano al nostro fianco."