Dua Lipa, ospite a Sanremo 2020, incanta l'Ariston con la sua Don't Start Now.

Dua Lipa è stata ospite di Sanremo 2020!

La presenza della popstar sul palco dell'Ariston, per la 70esima edizione della kermesse canora, era stata annunciata già durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, a gennaio.

Dua ha incantato il pubblico dell'Ariston con il suo nuovo singolo, Don't Start Now, che fa parte del suo album Future Nostalgia, che sarà finalmente disponibile dal 3 aprile 2020.

"4 milioni di copie vendute del suo album di debutto e 6 miliardi di stream nel mondo. Numeri incredibili!" ha detto il direttore e conduttore artistico Amadeus con Antonella Clerici mentre annunciava l'ingresso della cantante a Sanremo 2020. Abito sofisticatissimo a due pezzi nero e stivali con tacco altissimo, Dua Lipa ha fatto il suo ingresso all'Ariston e ha subito iniziato a cantare la sua hit.

Vi siete persi l'esibizione di Dua Lipa, ospite a Sanremo 2020? Non temete! La cantante sarà nuovamente in Italia, ma questa volta per un concerto, il 30 aprile 2020, al Mediolanum Forum di Milano: Radio 105 è radio partner dell'evento e siamo sicuri che Dua renderà magica anche quella serata!