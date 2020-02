Sanremo 2020: Bugo lascia il palco durante la sua esibizione con Morgan e il duo viene squalificato

Non finiscono le sorprese a Sanremo 2020: Bugo ha abbandonato il palco mentre si stava esibendo con Morgan nella loro Sincero.

Non si sono capiti i motivi della decisione del cantante, ma probabilmente si possono ricondurre ad un'azione eseguita da Morgan. Quest'ultimo, infatti, è entrato sul palco dell'Ariston con un foglio in mano e, mentre cantava la prima parte del loro brano, avrebbe cambiato le parole di Sincero, cantando: "Ringrazia che sei su questo palco ti ci ho portato io", come se si stesse riferendo proprio a Bugo.

Al momento non si conoscono i motivi che avrebbero portato allo scontro Bugo e Morgan, ma subito Amadeus ha abbandonato il palco, insieme a Morgan, per andare a cercare l'altro concorrente. Al posto del conduttore è immediatamente entrato Fiorello, che ha scherzato sul momento inaspettato: "Beh, sicuramente questo Sanremo 2020 verrà ricordato per sempre."

In seguito, anche Fiorello è andato a cercare Bugo, uscendo senza risposta: "Allora, non ho capito niente."

Alla fine, la gara è andata avanti e Amadeus ha comunicato la squalifica di Bugo e Morgan da Sanremo 2020.