Anticipazioni e scaletta della finale di Sanremo 2020

Siamo giunti alla finale di Sanremo 2020!

Sabato 8 febbraio 2020 scopriremo chi vincerà la 70esima edizione del Festival. Attualmente la posizione più alta della classifica è occupata da Francesco Gabbani, ma lo seguono a poca distanza i Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù e anche Le Vibrazioni e Diodato sono posizionati molto bene.

Durante la conferenza stampa antecedente la finale della kermesse canora, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato le anticipazioni e la scaletta della finale di Sanremo 2020. Con lui, sul palco dell'Ariston ci saranno la nostra Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno.

Risentiremo tutte e 24 le canzoni della sezione Campioni. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti:

Michele Zarrillo

Elodie

Enrico Nigiotti

Irene Grandi

Alberto Urso

Diodato

Marco Masini

Piero Pelù

Levante

Achille Lauro

Pinguini Tattici Nucleari

Junior Cally

Tosca

Le Vibrazioni

Raphael Gualazzi

Francesco Gabbani

Rita

Anastasio

Riki

Giordana Angi

Paolo Jannacci

Elettra Lamborghini

Rancore

Tornerà sul palco di Sanremo 2020 Fiorello, ma anche Tiziano Ferro, che canterà Alla mia età e un medley con Non me lo spiegare, Ed ero contentissimo e Per dirti ciao. Per quanto riguarda gli ospiti, ci saranno Biagio Antonacci, Mara Venier, Christian De Sica, Vilma De Angelis, Edoardo Pesce per presentare la fiction dedicata ad Alberto Sordi e Vittorio Grigolo.

Siete pronti per la finale di Sanremo 2020?