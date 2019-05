La dichiarazione d'amore a Tutto Esaurito: Marco Galli aiuta una coppia in difficoltà (e tutti si emozionano)

Cosa c'è di più bello dell'amore?

Nulla.

Ma quando i sentimenti fanno soffrire e quando le crisi di coppia arrivano, il dolore è tanto. E allora quando la vita ti porta ad allontanarti dalla persona che ami, ci pensa Marco Galli a cercare di risolvere le cose: stamattina, a Tutto Esaurito, un episodio emozionante, che ha visto protagonista una coppia in crisi e i consigli del nostro Capitano, che ha provato a far parlare i due per risolvere i loro problemi di cuore.

Un momento speciale e una bella lezione di vita, riascoltala qui: