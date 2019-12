Manuel Bortuzzo ha preso la patente speciale per guidare l’auto regalata dai colleghi del papà

Da quella tragica sera del febbraio scorso durante la quale è rimasto ferito in una sparatoria a Roma, Manuel Bortuzzo ha dovuto affrontare diverse sfide: il giovane nuotatore trevigiano è rimasto paralizzato ma ora potrà tornare a guidare perché ha superato l’esame che gli ha permesso di conseguire una patente speciale per guidare un’automobile dotata di un allestimento particolare che consente di guidarla senza l’utilizzo dei piedi.

Per questo motivo, Manuel ha ricevuto anche un bellissimo regalo, frutto della solidarietà dei colleghi di suo padre: i 500 dipendenti della concessionaria dove lavora il papà, infatti, hanno deciso di fare una colletta per acquistare una Jeep Renegade da 35mila euro. “Ho lanciato la proposta qualche mese fa sul sito web aziendale – ha dichiarato il titolare del gruppo Gaetano De Bona, come riporta il Corriere – e sono rimasto a bocca aperta quando ho visto che nessuno dei miei collaboratori si è tirato indietro”.

Grazie all’affetto dimostrato dai dipendenti dell’azienda, Manuel potrà dunque tornare a guidare in completa autonomia. I comandi speciali dell’automobili possono anche essere disinseriti: “Abbiamo deciso di mantenere intatto anche il sistema di guida tradizionale – ha spiegato De Bona – sia perché così il veicolo potrà essere guidato anche da altre persone e anche come segno di speranza, affinché Manuel possa tornare un giorno alla guida tradizionale”.

Il ventenne trevigiano è molto felice e grato per il regalo ricevuto e non vede l’ora di provarlo mettendosi alla guida: “È un dono davvero importante per me perché finalmente potrò essere autonomo negli spostamenti, senza dipendere sempre da altre persone – ha spiegato Manuel - L’esame per la patente non è stato difficile – ha aggiunto – in ogni caso ora non vedo l’ora di testare l’auto e intendo provarla subito andando fino a Roma”.