La figlia di Demi Moore taglia i capelli corti ed è uguale alla madre in “Ghost”

Chi ha amato il film uscito nel 1990 “Ghost” ha sicuramente colto al volo la somiglianza pazzesca tra la figlia più piccola di Demi Moore e quella della protagonista femminile della pellicola. Tallulah Willis, avuta dal precedente matrimonio con Bruce Willis, si è infatti mostrata sul suo profilo Instagram con un nuovo taglio super corto che ha subito fatto pensare ai fan a Molly, il celebre personaggio che in Ghost incarnava la scettica ragazza del “fantasma” di Sam. Mettendo a confronto gli scatti di Demi e Tallulah salta subito all’occhio una somiglianza davvero impressionante ed è partita così la nostalgia tra i fan di tutto il mondo.

Ai tempi di Ghost l’attrice aveva 28 anni, tre in più rispetto a quelli che ha oggi la sua bellissima terzogenita, ultima nata dopo le sorelle Rumer Glenn e Scout LaRue di 31 e 28 anni. La foto è diventata virale dopo che Tallulah ha postato online il selfie davanti allo specchio con il nuovo taglio e la didascalia: “Tagliati come Demi”. Sono seguiti una serie di scatti per mostrare il suo nuovo look e subito sono piovuti commenti del tipo: “Sembri la sorella gemella di tua madre” e “Sei davvero stupenda, identica a Demi!”. Un taglio a scodella molto maschile che era già passato alla storia dopo la scena cult che Moore ha girato con Patrick Swayze, intenti a plasmare un vaso in modo sexy e romantico. Nei prossimi mesi siamo sicuri che vedremo in giro molti “pixie cut”, diventato già nuovo hair trend dell’anno.