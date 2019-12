Morto il 14enne Jack Burns, star della tv e del balletto

Jack Burns, il giovanissimo astro nascente del balletto e star della tv, è stato trovato morto (per cause ancora da chiarire) nella sua casa di Greenock, in Scozia.

Per le sue straordinarie doti da ballerino, il 14enne era stato ribattezzato il nuovo Billy Elliot. All'età di 9 anni era entrato nella prestigiosa scuola di balletto di Glasgow, nel 2014 aveva recitato nella serie tv "Outlander" e aveva già partecipato a numerose produzioni della BBC, come "The One Show and Priscilla Queen of the Desert".

Ad annunciare pubblicamente la notizia della sua scomparsa è stata la Elite Academy of Dance con un post su Facebook.

"È con il cuore pieno di dolore che scriviamo questo post. Tragicamente, come sapete, abbiamo perso il nostro amatissimo studente Jack Burns domenica 1 dicembre. Jack è stato fonte d'ispirazione per tutti in Elite e ha toccato l'anima di tutti coloro che hanno avuto il piacere di ballare e lavorare con lui qui dal 2012. Noi e tutta la famiglia e gli amici di Jack siamo completamente distrutti e senza parole".

La polizia ha affermato di non considerare "sospetta" la sua morte, ma la causa non è ancora stata chiarita.

(Credits photo: metro.co.uk)