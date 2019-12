Il fidanzato la tradisce e se ne accorge dal Fitbit: alle 4 di notte segnalava attività intensa

Il Fitbit può essere fatale per i fedifraghi. Lo sa bene Jane Slater, una giornalista statunitense, che ha scoperto il tradimento del fidanzato monitorando le "attività anomale" del suo uomo alle 4 del mattino. Il famoso smartwatch che serve per monitorare l’attività fisica svolta durante la giornata, ha permesso così alla donna di capire il segreto del fidanzato. Infatti ha notato un picco di movimento ma a quell'ora di notte, la coppia non stava insieme. La donna ha raccontato su Twitter l'intera vicenda. Tutto inizia quando la coppia decide di sincronizzare i rispettivi Fitbit.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0 — Jane Slater (@SlaterNFL) December 5, 2019

"Il Fitbit era davvero utile per tenersi in forma, lo amavo, almeno fino a quando non ho notato che, alle 4 di notte, i suoi livelli di attività fisica avevano appena raggiunto il picco, come testimoniava la app – ha raccontato la giornalista – In un eccesso di garantismo avrei potuto pensare che si fosse iscritto ad un corso notturno in palestra, ma mi sembrava assai improbabile. E no, non mi sto inventando nulla, anzi, vorrei davvero che questa storia non fosse vera”.

Questa vicenda è diventata famosa sui social e molti utenti hanno raccontato di aver vissuto esperienze analoghe.