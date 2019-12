Trova i sofficini per cena, scoppia la lite in casa: arrestato per maltrattamenti

L'episodio è avvenuto a Palermo, in una palazzina dello Sperone. Un uomo incensurato di 45 anni è tornato a casa dal lavoro e ha trovato per cena i sofficini. Evidentemente non ha gradito il menù, così ha preso il piatto e lo ha lanciato per aria in presenza dei figli.

Il gesto ha scatenato la reazione della moglie e tra i due coniugi, i cui rapporti erano già tesi da tempo per altre questioni, è nato un acceso diverbio che si è placato solo quando sono arrivati i Carabinieri, allertati dalla donna.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, sembrava che a quel punto tra i due fosse tornata la calma. I militari, infatti, stavano per lasciare la casa quando però hanno sentito l'uomo che, rivolgendosi alla sorella che vive in casa con loro, ha detto: "Un giorno di questi ci abbracciamo e ci buttiamo insieme dal balcone".

A questo punto l'arresto per maltrattamento è stato inevitabile. L'uomo è stato condotto al carcere Pagliarelli di Palermo, dove ha trascorso in cella due notti prima di tornare in libertà.

(Credits photo: Instagram/manu__food)