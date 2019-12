A Natale saranno 18 milioni gli italiani in viaggio: dove andranno?

Quest’anno tra Natale e Capodanno saranno in tutto 18 milioni e 285 mila gli italiani che si muoveranno per festeggiare con amici e familiari. Rispetto al 2018, vediamo infatti un incremento degli spostamenti pari al 9,82%, per un giro d’affari che supererà i 13 miliardi di euro. Questi dati ci sono stati offerti da una recente ricerca di Federalberghi che, con il supporto tecnico dell'istituto Acs Marketing Solutions, ha rilevato un aumento della spesa del +12,5% rispetto all’anno scorso.

Gli italiani che partiranno già per il periodo di Natale sono 9,8 milioni anche se l’89,9% resterà nel Belpaese mentre solo il 10,1% andrà all’estero. In Italia, vincono le città per il 39,8% dei casi, con a seguire la montagna (22,1%), le città d’arte (21,3%) e il mare per un piccolo 11,2%. I viaggiatori saranno principalmente ospiti di amici e parenti nel 43,1% dei casi mentre solo il 25% ha scelto una struttura alberghiera per rilassarsi durante questa pausa dal lavoro. Il viaggio sarà lungo in media 7 giorni con 6 notti fuori casa per una spesa media di 771€ a testa: il budget sarà speso per la maggior parte per i pasti, lo shopping e il viaggio stesso mentre solo il 10,3% è riservato all’alloggio.

A Capodanno partiranno infine 8 milioni e 451 mila italiani e l’Italia resta sempre la meta preferita: andrà infatti all’estero solo il 30,6%, per una spesa pro capite di circa 648€. Rispetto al 2018, anche in questo caso vediamo comunque un aumento del budget del 19,49%, specialmente per le spese del viaggio, i pasti e lo shopping in loco. Cosa cercano gli italiani da questi spostamenti natalizi? Relax e divertimento sono le uniche parole d’ordine.