L’età giusta per fare un figlio è tra i 35 e i 49 anni, lo rivela uno studio

Questo è un argomento al quale oggi molti giovani pensano: qual è l’età giusta per diventare genitori? Premesso che non si è mai abbastanza pronti per affrontare questo enorme dono che è, però, anche un’enorme responsabilità, secondo un nuovo studio sarebbe meglio fare figli dai 35 ai 49 anni.

La ricerca, condotta dai ricercatori Mikko Myrskylä della London School of Economics e Rachel Margolis della Canada's Western University, rivela che è proprio questa l’età giusta per creare una famiglia perché è il periodo in cui la coppia ha ormai raggiunto serenità, benessere e stabilità economica e può quindi affrontare la genitorialità al massimo delle proprie possibilità e in totale tranquillità.

Il momento giusto per fare un figlio, insomma, è quando ci si è già realizzati professionalmente e si hanno maggiori sicurezze; secondo questo studio, invece, le coppie tra i 18 e i 22 anni vedono diminuire la propria felicità nel momento in cui diventano genitori, mentre quelle tra i 23 e i 34 tendono a perdere l’entusiasmo dopo i primi anni di vita del piccolo.

La ricerca rivela, inoltre, che la sensazione di benessere e serenità provata con l’arrivo del primo figlio, raddoppia dopo l’arrivo del secondo. Gli studiosi hanno condotto questa ricerca su coppie tedesche e britanniche di diverse fasce d’età che hanno deciso di avere un figlio: i genitori tra i 35 e i 49 anni si sono dimostrati essere più sicuri e consapevoli della loro scelta, probabilmente proprio grazie alla stabilità ormai raggiunta, sia nella coppia che a livello economico. Il consiglio degli esperti, dunque, è quello di aspettare il momento giusto per mettere su famiglia, senza lasciarsi prendere dalla fretta.