Australia: 12enne salva il suo cane dalle fiamme guidando il pick-up del papà

Ci sono vicende che hanno dell'incredibile. In questi mesi alcuni devastanti incendi stanno distruggendo buona parte dell'Australia, mettendo in pericolo la vita di esseri umani e animali. A Mogumber, a nord di Perth, nell'Australia occidentale, Luke Sturrock, un ragazzo di 12 anni, si è ritrovato da solo in casa con il suo cane mentre all'esterno le fiamme cominciavano a minacciare la sua abitazione. Il padre Ivan Sturrock e suo fratello maggiore, erano infatti fuori, impegnati combattere il fuoco che stava attraversando la zona. Il papà lo aveva lasciato in casa con un avvertimento: "Se vedi che il fuoco si avvicina troppo, sali in macchina e guida fino a quando non vedi un albero di arance a circa 4 km di distanza (2,4 miglia)". E Luke così ha fatto. E' salito nel pick up con il cane e ha guidato per un'ora, fino all'area che gli aveva indicato il papà. Una volta arrivato i pompieri allertati, lo hanno soccorso sul ciglio della strada. Luke era per fortuna incolume e anche il suo amato cagnolino.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM — Dalwallinu Police (@DalwallinuPol) 15 dicembre 2019

Il papà orgoglioso ha detto che il figlio: "Ha fatto quello che gli avevamo detto in caso di pericolo". La polizia del posto ha postato su Twitter la foto di Luke messo in salvo."Quando lo abbiamo trovato fermo sul lato della strada era un po' spaventato perché probabilmente non sapeva dove andare ed era difficile vedere con tutto quel fumo", ha raccontato uno dei pompieri. Il ragazzino poi è stato affidato alla polizia che ha riunito l'intera famiglia Sturrock, al riparo dalle fiamme.