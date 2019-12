Entro il 2022 dovremmo rottamare le vecchie tv: bonus di 50 euro

Sai già che a breve cambia di nuovo la tecnologia di trasmissione del canale televisivo? Ebbene sì, a partire dal 1 settembre 2021 si passerà alla DVD-T2/HEVC ma il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di favorire la transizione con bonus e sconti in negozio. Aspetta quindi prima di correre a cambiare la tua tv, perché fino al 31 dicembre 2021 avrai 50 euro di sconto proprio come bonus tv/decoder. A chi spetta però questo incentivo? Semplice, a tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20mila euro. Se il compratore ha anche un certificato di invalidità ai sensi della legge 104/92, il bonus tv/decoder sarà inoltre cumulabile con l’IVA ridotta al 4%.

In ogni caso i nuovi decoder saranno venduti anche a prezzi contenuti, mentre per le nuove TV può davvero fare comodo questo bonus una tantum. Per procedere all’acquisto con lo sconto di 50 euro è necessario scaricare dal sito del Mise il facsimile di richiesta per il riconoscimento del contributo e compilarlo in ogni sua parte. Questo andrà presentato in negozio (fisico o elettronico) insieme a un documento d’identità valido per avere diritto allo sconto. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate, in sinergia con la Guardia di Finanza, che verificherà la veridicità della dichiarazione ISEE dei richiedenti. Già dal mese di settembre tutti i canali saranno in alta definizione quindi conviene iniziare a dare uno sguardo alle offerte per i decoder, già in vendita a partire da 30 euro, o pensare di cambiare televisore.

Ogni Regione avrà tempistiche diverse: dal primo settembre al 31 dicembre 2021 passeranno al nuovo digitale terrestre per prime Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trento e Bolzano. Dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 sarà invece la volta di Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche.