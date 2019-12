Michelle Hunziker shock: "Anche io sono stata picchiata da un uomo"

Michelle Hunziker, nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha parlato del rapporto con suo marito Tomaso Trussardi, ma ha anche affrontato il tema della violenza sulle donne, rivelando di esserne stata vittima in prima persona.

"Anch’io sono stata picchiata da un uomo“, ha raccontato la showgirl svizzera. "A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono".

Michelle, parlando del suo impegno nel percorso "Doppia Difesa" (la fondazione creata nel 2007 con l'avvocato Giulia Bongiorno a sostegno delle donne che subiscono abusi, violenze e discriminazioni), sostiene di essere credibile quando parla di violenza proprio perché lei stessa sa esattamente cosa capita nella psicologia di una donna quando ne è vittima. "E le donne si rendono conto che tu le comprendi davvero".

Michelle non scende nel dettaglio di quelle violenze, tiene solo ad escludere i mariti (Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi), affinché nessuno pensi ad uno di loro, e tiene a precisare che è una cosa avvenuta prima.

A chi le chiede come ha reagito a quelle violenze, Michelle risponde di aver capito che doveva trovare la forza di dire basta: “Ho capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta ‘devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi'”.