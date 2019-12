Milionario cerca fotografo personale che lo segua ovunque: 55mila dollari l'anno

Matthew Lepre è un giovane milionario imprenditore online, che da qualche giorno è in cerca di un fotografo a tempo pieno per immortalare tutti i suoi viaggi e postare le immagini su Instagram. La curiosità, che farà gola a molti professionisti, è la paga prevista per questa figura: ben 55mila dollari all’anno per visitare ogni giorno terre lontane e affrontare tante avventure con il suo team.

Matthew è un milionario australiano famoso per aver fondato Ecom Warrior Academy e dopo aver assunto Tyanna De Assis come assistente, è adesso in cerca di un fotografo personale che viaggi con lui attraverso l’Europa e gli Stati Uniti, caricando in tempo reale le foto del 27enne sui social media. Visto che il ragazzo guadagna circa 120mila dollari al mese, non è difficile per lui prevedere per i collaboratori degli stipendi così succulenti. “Solo nell’ultimo anno – ha dichiarato Matthew – sono riuscito a far crescere la mia attività viaggiando tra Emirati Arabi, Indonesia, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Italia, Francia, Spagna, Svizzera e Tailandia e finora ho sempre fatto affidamento sul mio migliore amico che scattava le foto con il suo smartphone. Ora il mio business è in crescita e per questo motivo ho scelto di aprire la posizione lavorativa”.

I requisiti per essere assunti? Avere un passaporto valido, amare i viaggi, avere un ottimo occhio artistico per creare l’immagine perfetta ed essere molto flessibile, per seguire ovunque Lepre. Tu porta l’attrezzatura fotografica e, oltre ai 55mila dollari all’anno, avrai volo, vitto e alloggio pagati in tutto il mondo.