Giulia De Lellis: "Molte influencer si vendono per 5 mila euro"

Giulia De Lellis, recentemente intervistata da Vanity Fair, non ha esitato a puntare il dito contro le colleghe influencer che si vendono per cinquemila o diecimila euro.

L'autrice del bestseller del 2019 "Le corna stanno bene su tutto", ha infatti dichiarato: «Tante mie colleghe, non tutte ma tante, si vendono e basta» facendo riferimento al fatto che, in molti casi, neppure conoscono i prodotti che sponsorizzano e, nella maggior parte dei casi, non li hanno mai usati.

Infatti ha spiegato: «Per cinque o diecimila euro sono pronte a sponsorizzare tutto, anche le cose che non amano, anche quelle che non si metterebbero mai. Invece la mia storia insegna altro: empatia e autenticità».

Per lei, invece, l'etica è importante: «Non mi offendo se qualcuno mi scambia per superficiale. Mi offendo se qualcuno mi dà della venduta». La De Lellis, infatti, nell'intervista sostiene di non aver mai dimostrato, promosso o esposto qualcosa che non la convinceva o che non avesse provato per prima.

«L’onestà, l’empatia, l’autenticità di quello che faccio mi hanno portato dove sono» e aggiunge: «In quanti possono dire la stessa cosa?».

(Credits photo: Instagram/giuliadelellis103)