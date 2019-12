Viene sfrattato e abbandona in casa un drago barbuto e un serpente del grano: denunciato

Un ragazzo di 27 anni è stato sfrattato dalla sua abitazione a Milano e andando via ha abbandonato al suo interno un serpente del drago e un drago barbuto. I due rettili sono stati ritrovati in pessime condizioni dal proprietario di casa, che ha subito informato le autorità competenti. Ora gli animali sono stati posti sotto sequestro.

Dentro due teche, gli esemplari versano in condizioni igienico sanitarie precarie. La luce era scarsa e la temperatura era di 20 gradi, ovvero troppo bassa per la sopravvivenza dei due rettili. Non avevano né cibo, né acqua e le teche era molto sporche. Il serpente era in ipotermia e in stato di letargo, mentre il drago era in fin di vita: ha risposto agli stimoli solo dopo molti tentativi.

Entrambi gli animali, dopo essere stati soccorsi dalla Polizia locale, si trovano ora in un posto sicuro e sono curati da un proprietario di un rettilario. Nel frattempo il giovane che li ha abbandonati è stato denunciato per maltrattamento di animali.