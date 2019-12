Una strana fila di luci invade il cielo del Nord Italia: di cosa si tratta?

Nel pomeriggio del 23 dicembre scorso, una strana fila di luci equidistanti è apparsa sul cielo italiano. Di cosa si trattava? Ovviamente i rumors sono caduti come una pioggia di meteoriti sui social: qualcuno ha gridato agli alieni, qualcun altro a Babbo Natale. "Qui a nord ovest una processione di luci nel cielo che era molto interessante e inquietante... chi l'ha organizzata o che succede?", ha scritto un utente su Twitter. In molti erano preoccupati, ma una spiegazione scientifica a quanto è accaduto c'è.

A farci capire qualcosa di più è AustronatiCast, il primo podcast italiano dedicato all'astronautica e lo spazio: "Per chi se lo stesse ancora chiedendo era il secondo gruppo di Starlink, il lancio era avvenuto l'11 novembre scorso". Si trattava in pratica di un progetto di connessione Internet via satellite realizzato da SpaceX di Elon Musk. Lo scopo dell'iniziativa è quello di produrre le tecnologie aerospaziali a basso costo e arrivare fino a Marte.

AustronatiCast aveva avvertito con un post: "Stasera 24 dicembre, alle 18:30 circa, ci sarà la possibilità di vedere transitare la Slitta di Babbo Natale impegnato nella consegna dei regali; il passaggio sarà visibile da tutta Italia, ma le regioni del nord saranno favorite". Eccolo.