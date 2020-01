Alex Zanardi balla sulla sedia a rotelle e cade: “Ultimo botto dell’anno!”

L’ex pilota e campione paralimpico dell’handbyke, Alex Zanardi, ha condiviso sui social un divertente video per fare gli auguri ai suoi follower con una risata. Nella clip, infatti, Alex si trova in casa e inizia a ballare con i suoi familiari. Durante il ballo, però, a un certo punto perde l’equilibrio e cade dalla sedia a rotelle, senza per fortuna farsi male.

Dopo essersi riseduto, Alex ha continuato a ballare ridendo, mentre un familiare scherzando gli ha detto: “Ci avrei giurato!”. Sui social l’ex pilota ha scherzato sull’accaduto scrivendo nel post: “Ultimo botto dell’anno!”. Alex Zanardi, insomma, oltre che un campione nello sport è anche un campione di simpatia che affronta le situazioni con grande autoironia.