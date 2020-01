Spende i risparmi per il matrimonio per curare il cane e la futura sposa si infuria

Un uomo in procinto di sposarsi scopre che il suo cane, un pastore tedesco di 10 anni, è gravemente malato e per tentare di salvarlo necessita di una costosa operazione. Secondo il veterinario, l'operazione per la rimozione completa di un tumore maligno (dal costo di 5.000 dollari), non potrà garantire la risoluzione del problema. L'uomo, però, affezionatissimo al proprio amico a 4 zampe, non ci pensa due volte e, senza consultare la sua fidanzata, mette mano ai suoi risparmi personali (i due hanno finanze separate) e fa operare il cane.

Questa storia è stata raccontata su Reddit dal protagonista per chiedere consiglio agli utenti per le conseguenze della sua decisione. A quanto pare, infatti, quando la sua fidanzata ha scoperto che l'uomo aveva "speso tutti quei soldi per curare un cane di 10 anni" è andata su tutte le furie. Secondo la donna l'uomo è stato "egoista", perché quei risparmi sarebbero serviti per il loro matrimonio.

Per questo episodio da allora tra i due non c'è più dialogo e per questo l'uomo chiede agli utenti di Reddit: “Come posso convincerla a parlare con me e sistemare le cose? Non voglio buttare via questo rapporto, ma allo stesso tempo sento che questo è qualcosa su cui non posso scendere a compromessi”.

La risposta degli utenti non si è fatta attendere. C'è chi ha evidenziato che i due hanno priorità diverse, chi ha sottolineato l'assenza di empatia di coppia e l'incapacità di entrambi guardare le cose dal punto di vista dell'altro, qualche altro ha suggerito di tentare con la terapia di coppia prima di procedere con il matrimonio. Ma per molti il problema principale è l'assenza di comunicazione: "5.000 dollari sono molti da spendere senza che l'altro ne sia a conoscenza. Forse lei ha reagito in modo insensibile, ma questo non vuol dire che sia sbagliato. Inoltre, la tua necessità non giustifica il fatto che tu non l’abbia coinvolta”.