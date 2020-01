Ecco perché questa foto di Chiara Ferragni ha fatto discutere

Dopo la foto della “pizza infinita” che era ancora integra nonostante lei ne tenesse una fetta in mano, una nuova immagine a tema culinario fa discutere sul profilo Instagram di Chiara Ferragni. La nota influencer ha infatti pubblicato una foto che la ritrae in un ristorante stellato e molto famoso del bergamasco.

Chiara indossa un bavaglio con su scritto “Oggi sono goloso” e sembra accingersi a gustare un piatto di pasta, composto però da soli tre paccheri adagiati su un sughetto invitante. Tre soli chicchi di pasta contenuti in un piatto enorme: questo particolare ha scatenato i commenti degli utenti che non capiscono come sia possibile mangiare una porzione così piccola. “C’erano altri paccheri, vero?”, ha chiesto qualcuno.

Visualizza questo post su Instagram One of my favorite restaurants in the world ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 11 Gen 2020 alle ore 2:19 PST

A questa domanda l’imprenditrice ha risposto di sì, ma la porzione l’aveva condivisa con il marito Fedez, dunque da ciò si deduce che il piatto fosse composto da sei paccheri in totale, sempre pochi per il popolo del web. “Uno dei miei ristoranti preferiti nel mondo”, scrive Chiara nel post, ma molti suoi follower continuano a essere perplessi.