Il cocktail più costoso del mondo è un Negroni da 6.400 euro

I barman di tutto il mondo lo conoscono come “The Maestro”: stiamo parlando di Salvatore Calabrese, un barman italiano entrato nel Guinness World Record per aver creato il cocktail più costoso del mondo. Si tratta della sua personale rivisitazione del Negroni, è stato chiamato “Salvatore’s Legacy” e viene servito al Playboy Club di Londra per la bellezza di 5.500 sterline, ossia circa 6.400 euro.

Grazie alla sua professionalità e al suo talento, Salvatore Calabrese ha costruito un vero e proprio impero, prima a Londra e poi a Hong Kong. The Maestro ha scritto anche dei libri sulla sua attività e oggi è di ispirazione ai talenti giovani aspiranti barman che sperano di poter creare cocktail come i suoi.