Imam scopre di aver sposato un uomo dopo due settimane di matrimonio

L’imam della moschea Masjid Noor di Kyampisi, nel distretto di Kayunga nell’Uganda centrale, Mohammed Mutumba, ha sposato inconsapevolmente un uomo e per questo motivo è stato sospeso.

In realtà, l’uomo è stato raggirato e truffato per soldi. Secondo quanto riportato dal Guardian avrebbe scoperto l’inganno solo due settimane dopo il matrimonio. “Cercavo una donna da sposare quando ho visto una bellissima ragazza che indossava uno hijab – ha raccontato – le ho chiesto di vederci e lei ha accettato. Ci siamo innamorati ma mi ha detto che non avremmo potuto fare sesso fino a quando non avessi consegnato la dote ai suoi genitori e solo dopo lo scambio dei voti matrimoniali”.

Poi un giorno un vicino di casa dell’imam ha accusato la sua sposa di aver rubato un televisore e dei vestiti: a quel punto un agente ha perquisito la presunta donna e ha così scoperto che si trattava, in realtà, di un uomo. La polizia ha quindi informato il marito che aspettava fuori dell'assurda scoperta ed è solo in quel momento che l’uomo ha capito di essere stato ingannato per soldi ed è rimasto sotto shock. Adesso la finta sposa, che si faceva chiamare Nabukeera, dovrà rispondere di raggiro, furto e ottenimento di beni con false generalità.