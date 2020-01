Il bacio tra stalattite e la stalagmite dopo 20mila anni emoziona tutti

La natura è meravigliosa. E non smette mai di stupirci. Quello che è successo alle Grotte di Pertosa-Auletta, in provincia di Salerno, ha emozionato tutti. Dopo 20mila anni, una stalattite e una stalagmite si sono incontrate, si sono date un tenero "bacio" formando così un unico blocco. La foto del loro "amore" è stata pubblicata su Facebook e ha fatto in pochissimo tempo il pienone di like. Le due formazioni calcaree sembrano due ballerini che, dopo aver danzato nell'aria, si incontrano e si uniscono per non lasciarsi più.

Nella didascalia dello scatto condiviso sul social si legge: "In questa foto l'unione, una stalattite e una stalagmite che stanno per congiungersi. Andranno a formare un unico corpo, che prenderà il nome di ‘colonna'. Si stima che da circa ventimila anni queste concrezioni crescano lentamente cercando di toccarsi".

Le stalattiti e le stalagmiti sono formazioni calcaree che si formano all'interno delle cavità carsiche. Le prime dall'alto verso il basso, le seconde il contrario. La loro formazione richiede moltissimi anni: i depositi minerali si accumulano nel tempo fino alla creazione di una roccia. È per questo motivo che l'incontro tra le due è molto raro ed emozionante da osservare.