L'inventore della pizza al kiwi ha ricevuto minacce di morte dall'Italia

Dopo la pizza all'ananas, che ha creato non poche discussioni negli anni, arriva anche la pizza al kiwi. A proporla è stato Stellan Johansson, uno svedese appassionato di kiwi che vive a Skottorps, nella Svezia meridionale.

Proprio in una pizzeria di questo paesino gestita da personale turco Stellan ha richiesto la realizzazione della sua pizza speciale (fornendo lui stesso i frutti, che aveva portato con sé, sapendo che non li avrebbe di certo trovati in una pizzeria). Il pizzaiolo, abituato ad assecondare le richieste più disparate, non ha battuto ciglio e ha aggiunto il kiwi ad una margherita al prosciutto, come indicato dal suo cliente.

La foto della nuova invenzione è stata postata su Reddit e ha fatto in poco tempo il giro del mondo, scatenando reazioni anche molto estreme. «Questo mi rende follemente arrabbiato», ha scritto un utente in un post che ha ottenuto più di 10.000 like e 450 commenti. E qualcuno gli ha risposto: «Non c'è nulla di folle nella tua rabbia». «E' una cosa contro natura», ha commentato un altro utente, «non riesco a credere ai miei occhi» e «dopo l'ananas, il kiwi?!».

I più offesi, neanche a dirlo, sono stati gli italiani, inventori della pizza. Lo svedese ha dichiarato che dall'Italia gli sarebbero addirittura arrivate delle minacce di morte.

«Questa pizza è buona e ai miei figli è piaciuta molto», ha risposto lo svedese: «mi dispiace per chi si è offeso».

(Credits photo: dailymail.co.uk)